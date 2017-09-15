В Барселоне — расходиться, в Нью-Йорке — читать Клинтон, в Питере — пить. В чём причина такого разнообразия (ВИДЕО)

Почему в России наступает время ИГИЛ? Куда идет Каталония? Кто следит за Саакашвили? Что происходит в Беларуси? Какие секреты выболтала Хиллари Клинтон?

В Питере — пить. Когда-нибудь Сергея Шнурова из группы "Ленинград" отольют в бронзе и поставят рядом с "Медным всадником" в Питере. С надписью: "За великие прозрения в отношении собственного народа-богоносца". Именно он понял, что лучше всего можно делать соотечественникам в "городе дворцов и наводнений".

Потому что, если этого не делать, что же остаётся? Крестный ход в толпе ряженых, с проклятием фильма "Матильда" на запёкшихся православных устах. А для неучастников — тихое съезжание с катушек.

Крестный ход состоялся на этой неделе. Действо традиционное, проводится ежегодно в честь перенесения мощей Александра Невского. Икон и священников в парче хватало, казаков в папахах и без — тоже. Но главное — был очень точно сформулированный ответ кинорежиссёру Алексею Учителю и иже с ним: "Матильда" — пощёчина русскому народу". Или немного по-другому: "Честь государя — честь народа!" Второе — вообще великолепно. С учётом того, что главный виновник смерти этого самого государя ныне лежит в Мавзолее, никуда не торопится и регулярно получает свою порцию поклонения как одна из скреп этой загадочной страны.

Скандал вокруг "Матильды" запустила экс-прокурор Крыма Поклонская, ныне депутат Госдумы РФ, у которой от большой духовности в марте замироточил бюст Николая Второго. Крымская епархия данное чудо не подтвердила, но это не помешало его свидетельнице стать главной Поклонской последнего российского императора. Поэтому едва было объявлено о выходе в прокат "Матильды", как "няшка" спустила на фильм всех собак.

После её пламенных речей один 39-летний "монархист" в Екатеринбурге в состоянии повышенной духовности попытался вначале на УАЗе протаранить кинотеатр, а затем его поджечь. На допросе объяснил, что его оскорбило то, как показан роман Николая Второго и балерины Кшесинской. А позже в центре Москвы у офиса режиссёра были подожжены две машины совсем посторонних граждан. На листовках, разбросанных вокруг, значилось: "Гореть за Матильду".

Крупнейшие кинопрокатчики России дрогнули и отказались от показа фильма.

Мракобесие зашло слишком далеко, этого не ожидали, похоже, даже депутаты и министр культуры. Последний вдруг принялся защищать картину от Поклонской: мол, ничего оскорбительного там нет. А глава комитета Госдумы по культуре Станислав Говорухин сказал: "Оживились все тёмные силы, все кликуши, сумасшедшие, вандалы, антисемиты, мракобесы… Это мини-ИГИЛ начинается". Так и хочется спросить: "Станислав Сергеич, любезный, а Крым-то, аннексию которого вы поддержали, и вторжение в Донбасс — вменяемые люди затевали? Тот и этот квасной патриотизм не из одного ли корыта?"

Да, кстати. Лидер организации "Христианское государство — Святая Русь" Александр Калинин на днях заявил, что волна анонимных звонков о бомбах по всей России может быть связана со скорой премьерой "Матильды". В интервью "Медузе" он назвал православие "воинствующим христианством" и предупредил, что российские православные готовы к "ещё более жёстким действиям". По мнению этого приятного во всех отношениях человека, православная страна должна быть такой, как Иран, где "никто не матерится" и "на улице пиво не пьёт".

Короче, в Питере — пить. Ну, пока ещё…

Памяти Каталонии. Джордж Оруэлл так назвал свои воспоминания об участии в гражданской войне в Испании в 1930-е годы. Нарисованные им картины передают противостояние "мятежников" генерала Франко и "республиканцев". Считается, что Франко надругался над республиканской Барселоной примерно так же, как испанский король осенью 1714 года: захватил, разорил, казнил, запретил каталонский язык. Но всякий раз 11 сентября — в день разрушения Барселоны Филиппом V, который позже стал праздником независимости, когда каталонцы могучей волной выходят на улицы своей столицы, становится ясно, что отсчёт испанских грехов они ведут именно с тех стародавних времен. И грехов этих — тьма.

В минувший понедельник демонстрантов было около миллиона. Каталония на подъёме: она хочет отделиться от Испании. Референдум о её будущем назначен местными властями на 1 октября. Сторонников и противников независимости в автономии примерно поровну. Но ощущение, что первые всё же победят.

Что делать Мадриду — неясно. Пока он глупит. Например, приказывает устами генпрокурора Каталонии реквизировать урны для голосования (это возложено на полицию). И открывает дела против лидера Каталонии Карлеса Пуйджемонта и членов местного правительства. Шьют им не референдум, а уголовщину — злоупотребление государственными деньгами.

Параллельно премьер-министр Испании призывает всех госслужащих прекратить подготовку к плебисциту. А Конституционный суд страны изображает мага-оптимиста: его попросили аннулировать решение, принятое в Барселоне, и он это сделал. Как будто его вето может остановить ход событий. Организаторы вдруг одумаются и воскликнут: "Ах, да! Мы же нарушаем конституцию. Нет, так не годится…" Или как будто они всего лишь пошутили, сказав, что если 1 октября народ проголосует за независимость, то уже 2-го она будет объявлена.

Цену, которую заплатит за "развод" испанская экономика, просчитывают, но понятно, что она будет достаточно высокой. На долю Каталонии приходится почти пятая часть объёма ВВП страны, и более четверти товаров, продаваемых за рубеж.

Для Брюсселя происходящее — серьёзный вызов, если только не сущий кошмар. Отделение Каталонии может спровоцировать сепаратистские процессы во многих других проблемных регионах Старого Света. Что со всем этим делать, неведомо. Не исключено, что грандиозная по масштабу демонстрация, прошедшая в понедельник, станет предтечей того, что 2 октября мы с вами проснёмся уже в другой Европе.

Да, и чёрт возьми, что станет с футбольным клубом "Барселона", который сразу после Дня независимости Каталонии разгромил итальянский "Ювентус" со счётом 3:0?

Мне Тифлис горбатый снится. Это из лирики Мандельштама, и её ностальгические ноты, похоже, прямая противоположность тому, что происходит ныне в душе и помыслах Михеила Саакашвили. Ему не до Тифлиса. Он весь в борьбе. Прорыв им в минувшее воскресенье украинской границы со стороны Польши, возможно, и не был внешне столь грандиозен, как кадры из "Дюнкерка" Кристофера Нолана, но зато сколько идиотских комментариев породил.

Сегодня вполне закономерно выясняется, что прорыв — не самоцель. Михеил Николозович отправился в турне по стране. Успел побывать в Черновцах. Желающих послушать Саакашвили на центральной площади города было не слишком много: 200 человек, если верить пресс-службе местной полиции.

Зато, если верить самому Саакашвили, его слушают другие люди, из органов. Он даже продемонстрировал на камеру аксессуары, которые обнаружил в своём гостиничном номере. Довольно странные, времён "первых пятилеток" развития IT. Ну да и то уже хорошо, пожалуй, что не предъявил зрителю бобинный "Маяк-202", извлечённый из-под матраца.

По поводу находок Михо напрямую обратился к президенту страны: "Пётр Алексеевич, вам что, нечего делать на досуге? Хотите смотреть, как Саакашвили в туалет ходит? Вам не хватает своей жизни? Хотите заниматься моей личной жизнью — я не знаю, сексуальными историями? Я видел таких людей. Путин этим занимался…"

Точный план перемещений Михеила Николозовича неизвестен, но он планирует 19 сентября — в день Архангела Михаила, покровителя Киева — быть в украинской столице. По его словам, это станет началом. А потом, когда количество соратников увеличится, "откроется дорога. Но на этот раз для олигархов — в ту сторону, а для Украины — вперёд". Будем следить.

Молодость моя, Белоруссия. Вот не врёт ли президент России, когда говорит, что его любимая группа – "Любэ"? Может, всё-таки "Песняры"? И он на закате, под водку, после "Подмосковных вечеров" начинает подтягивать из их репертуара…

12,7 тыс. военных, 70 самолётов и вертолётов, 680 единиц боевой техники, включая 250 танков, 200 орудий, реактивных систем залпового огня и миномётов, а также около десяти кораблей. В Беларуси начались масштабные военные учения "Запад-2017". Похоже, полковник Путин всегда будет считать эту страну своей — молодостью, зрелостью, старостью, похоронными дрогами (преувеличил, каюсь, выдал желаемое за действительное).

О сценарии учений с признаками лёгкой деменции уже писали. Главное, напомню, — умиротворить "Вейшнорию", выдуманную страну, которую организаторы поместили на западе Беларуси. Есть ещё "Весбария" (на территории Литвы и Польши) и "Лубения" (в Литве и Польше), но это уже мелочи. Истинный демон именно "Вейшнория". Судя по реакции соцсетей, она стала прямо-таки до наглости активна. В "Твиттере" появился аккаунт ее "МИДа". Министерство обещает выдавать всем сдающимся в плен белорусам тушёнку, мёд, хлеб и сало и буквально притягивает разрешением "мазать пастой пленных в соседних палатках".

Это из весёлого. Из невесёлого — в Украине, странах Балтии и на Западе (в частности, в Германии) не очень верят в данные официального пресс-релиза. Представители военных ведомств считают, что в учениях могут принять участие от 100 тыс. до 240 тыс. человек личного состава. А это уже совсем иные расклады. Правда, заявлено и о 80 иностранных наблюдателях, которые посетят полигоны с 14 по 20 сентября. В таком случае самое интересное может произойти уже после окончания манёвров. Путин уйдёт, забыв погасить свет и забрать обратно часть своих танчиков.

Интригу — почтит ли российский президент своим вниманием учения или нет — поддерживает его пресс-секретарь Песков. Хотя ранее российские СМИ уже заявили: и Путин, и Лукашенко их посетят.

О чём будет думать последний, трудно сказать, но аналитики из американской RAND Corporation уверяют, что раздумья его сегодня — не из лёгких: "То, что Россия не поделилась с Минском своими планами перед вторжением в Украину — славянскую страну, южную соседку Беларуси, заставляет Минск опасаться, что Беларусь может стать следующей".

Геркулес в Нью-Йорке. Так назывался первый фильм, в котором снялся Арнольд Шварценеггер. Его герой там сходит с Олимпа и становится профессиональным борцом.

Половина из этих деяний созвучна с тем, что на уходящей неделе продемонстрировала участница последней президентской гонки в США Хиллари Клинтон. Она презентовала свою книгу What Happened ("Что случилось") и сошла с политического олимпа. Так кажется. Хотя, кто его знает: Америка — страна перманентного чуда Воскресения. Особенно для политиков.

В 502-страничной саге Клинтон сравнивает свой проигрыш на выборах с позором королевы Серсеи Ланнистер, которую религиозные фанатики обнажённой провели по улицам города под выкрики и насмешки толпы, — дабы та искупила грех прелюбодеяния. "На митингах Трампа, — пишет Хиллари, — толпа призывала посадить меня в тюрьму. Они кричали: "Виновна! Виновна!", как религиозные фанатики из "Игры престолов", которые скандировали: "Позор! Позор!", пока Серсея Ланнистер шла в Красный замок".

Было бы так, если бы директор ФБР Джеймс Коми в октябре 2016-го не объявил о новой проверке в отношении Клинтон по делу об использовании ею личного сервера для служебной переписки на посту госсекретаря, неизвестно. Но сама мемуаристка считает именно то его письмо непосредственной и главной причиной своего поражения. Список "злодеев" дополняют Берни Сандерс (демократ, конкурент Клинтон до июля 2016-го, когда он заявил о снятии своей кандидатуры), Путин (этот якобы начал "личную вендетту" против неё) и Трамп. В отношении последнего американская Серсея пишет, что он "постоянно дышал в затылок", а на одних дебатах, "куда бы я ни пошла, он следовал за мной, не сводил с меня глаз, строил рожи". Всех указанных персонажей Хиллари именует "женоненавистническими изгоями общества". В число виновников рангом пониже угодили Барак Обама, Джо Байден и Times.

Джон Мичэм из The New York Times сравнил мемуары Клинтон с посмертным вскрытием, хотя в целом обозреватели отнеслись к ним с почтением — как к замечательным воспоминаниям выдающегося политика. Трамп раскритиковал: она "обвиняет всех и вся, кроме себя, за поражение на выборах". В окружении Путина сообщили, что хозяин Кремля читать книгу Клинтон не собирается.

Народ же в день презентации в Нью-Йорке выстроился в длинные очереди, проигнорировав высокую цену билетов (самый дорогой, если верить прессе, стоил $1200) и простив виновнице торжества часовое опоздание в книжный магазин на манхэттенской Union Square. Клинтон, впрочем, авансом успела их немного подмаслить. Поклонникам, ночующим накануне у дверей Barnes & Noble, она отправила для поддержания энтузиазма несколько пицц. Фанаты поспешили поделиться своей радостью в Twitter, Клинтон в ответ пожелала им приятного аппетита.