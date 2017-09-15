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Главная » Мир » Китай запретил торговать криптовалютами

Китай запретил торговать криптовалютами

Китай запретил торговать криптовалютами
Фото: cryptocoinsnews.com

Криптовалютные биржи должны закрыться до конца текущего дня

15.09.17 479
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Все криптовалютные биржи, зарегистрированные в Пекине, должны прекратить торговые операции до конца текущего дня. Об этом сообщает Эспрессо со ссылкой на Caixin.

Кроме этого биржи, зарегистрированные в Пекине, должны прекратить регистрацию новых пользователей, о чем должны уведомить своих клиентов. Об этом говорится в документе пекинского филиала комитета по контролю за финансовыми рисками.

Сообщение о закрытии связано с усилением регулирования в Китае операций с токенами ценных бумаг.

Все криптовалютные биржи, зарегистрированные в Пекине, также должны представить регулятору подробный план вывода средств пользователей до 18:00 по пекинскому времени 20 сентября.

Все владельцы бирж, инвесторы, члены высшего руководства и персонал, отвечающий за финансы и ключевые технологии, должны оставаться в Пекине для сотрудничества с властью.

Напомним, с недавнего времени Китай также начал официально регулировать сферу криптовалют. 4 сентября власти страны выступили с заявлением, согласно которому первичное размещение токенов (ICO) незаконно на территории страны. Помимо этого власти обязали организации, собравшие средства таким образом, вернуть их клиентам, а также составили список из 60 ICO-платформ, которые должны быть тщательно проверены финансовыми органами страны.

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