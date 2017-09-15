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Главная » Мир » В результате взрыва в лондонском метро пострадали 29 человек

В результате взрыва в лондонском метро пострадали 29 человек

В результате взрыва в лондонском метро пострадали 29 человек

21 из них находится в больнице

15.09.17 72
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В результате взрыва в лондонском метро на станции Parsons Green пострадали 29 человек. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на The Telegraph.

По состоянию на 17.30 по местному времени в больницах находилось 21 человек. Восемь человек, которые получили ранения во время взрыва, были отпущены из больницы в течение дня.

Напомним, в Лондоне на станции метро Parsons Green произошел взрыв. В задней части поезда взорвался белый контейнер, который оставили в сумке у дверей вагона. Полиция Лондона сообщила, что расследует инцидент как теракт.

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