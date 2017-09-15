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Главная » Мир » Тиллерсон: Россия угрожает своим демократическим соседям

Тиллерсон: Россия угрожает своим демократическим соседям

Тиллерсон: Россия угрожает своим демократическим соседям
Рекс Тиллерсон / Фото из открытых источников

Вмешивая в выборы, Кремль атакует саму основу демократии

15.09.17 800
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Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон обвинил Россию в угрозе соседним демократическим странам. Об этом сообщает Укринформ.

"Когда такие страны, как Россия, угрожают своим демократическим соседям, атакуя самую основу наших демократий, вмешиваясь в наши свободные и честные выборы, мы стоим вместе с нашими демократическими партнерами", - заявил глава внешнеполитического ведомства США.

Тиллерсон призвал партнеров быть более бдительными.

"Мы сотрудничаем вместе, чтобы защитить наши демократии от вмешательства в будущем", - подчеркнул государственный секретарь США.

Ранее  Рекс Тиллерсон  обвинил Россию в поставках оружия террористам из "Талибана".

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