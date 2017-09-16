На австралийском пляже Мэнли-Бич в Сиднее мужчина по имени Карл Бучольц оттащил акулу за хвост обратно в океан, чтобы та не нанесла вреда отдыхающим на пляже

Об этом сообщает Эспрессо со ссылкой на The Sun.

Вокруг акулы, которая застряла на берегу, начал собираться толпа отдыхающих, но 33-летний мужчина, который работал в доме неподалеку, схватил акулу за хвост и потащил в воду.

После того как он оттащил акулу в океан, Бучольца накрыла волна, поэтому ему пришлось быстро убегать, прежде чем акула смогла бы его схватить. Однако после этого она вновь возвращалась на пляж, и попытки отправить ее в океан были неудачными.

"Я думаю, что он (акула) оказался самцом. Он был истощен и я не думаю, что он даже попытался бы кого-то укусить", – сказал смелый Карл.

Акулу прозвали "Пушистиком". Позже ее временно поместили в океанский бассейн Fairy Bower, а потом выпустили на волю. Специалисты бассейна похвалили Бучольца за мужество, но призывали других не делать то же самое, если они столкнутся с подобной ситуацией.