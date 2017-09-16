Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » Видео В Австралии мужчина оттащил акулу за хвост от туристов
<span class="label red">Видео</span> В Австралии мужчина оттащил акулу за хвост от туристов
Иллюстративное фото

Видео В Австралии мужчина оттащил акулу за хвост от туристов

Хищника вынесло волной на берег

16.09.17 238
100

На австралийском пляже Мэнли-Бич в Сиднее мужчина по имени Карл Бучольц оттащил акулу за хвост обратно в океан, чтобы та не нанесла вреда отдыхающим на пляже

Об этом сообщает Эспрессо со ссылкой на The Sun.

Вокруг акулы, которая застряла на берегу, начал собираться толпа отдыхающих, но 33-летний мужчина, который работал в доме неподалеку, схватил акулу за хвост и потащил в воду.

После того как он оттащил акулу в океан, Бучольца накрыла волна, поэтому ему пришлось быстро убегать, прежде чем акула смогла бы его схватить. Однако после этого она вновь возвращалась на пляж, и попытки отправить ее в океан были неудачными.

"Я думаю, что он (акула) оказался самцом. Он был истощен и я не думаю, что он даже попытался бы кого-то укусить", – сказал смелый Карл.

Акулу прозвали "Пушистиком". Позже ее временно поместили в океанский бассейн Fairy Bower, а потом выпустили на волю. Специалисты бассейна похвалили Бучольца за мужество, но призывали других не делать то же самое, если они столкнутся с подобной ситуацией.

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
В Австралии впервые в мире имплантировали человеку напечатанную на 3D-принтере костьАвстралия задружится с УкраинойАвстралийцы ищут литовский кокаиновый синдикат

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Кто так строит. Как Киев превратился в "бутылочное горлышко" 12363
  2. Эта тварь реально готова тебя бомбить. И уже бомбит, — Максим Курочкин 13382
  3. Жаркая осень. Что несёт новый политический сезон 5080
  4. Киев на ощупь. Город, который не отберут 4030
  5. Битва за еду. Как "люди в чёрном" реформируют украинскую армию 3786
  6. Саакашвили (не) возвращается. Чем закончится для Украины история с экс-президентом Грузии 9461
  7. Господин Скептик. Как Майкл Шермер сделал недоверчивость своей профессией 1319
  1. NASA показало "предсмертное" фото Cassini 8182 / 9400
  2. Опрос Фокуса "Кого вы считаете лучшим работодателем". Аграрии 6712 / 7586
  3. Киев "под немцем". Какими были цены, зарплаты и развлечения во время немецкой оккупации 3105 / 3545
  4. Скандальный министр. Андрей Рева о еде, пенсиях и страховом стаже 2604 / 2815
  5. Древнеиндийский манускрипт состарил 0 как минимум на 500 лет 2589 / 2953
  6. Джон Керри объяснил Порошенко, как работают суды в США 2574 / 2924
  7. У Саакашвили были документы для перехода польской границы, – пограничная служба Польши 2424 / 2675
  1. Опрос Фокуса "Кого вы считаете лучшим работодателем". Аграрии 30 / 7586
  2. Киев "под немцем". Какими были цены, зарплаты и развлечения во время немецкой оккупации 18 / 3545
  3. Джон Керри объяснил Порошенко, как работают суды в США 12 / 2924
  4. За компанию. Кого вы считаете лучшим работодателем Украины 10 / 2287
  5. Богомолец считает медреформу "спланированным геноцидом украинцев" 10 / 1692
  6. Йося и его дети. История одесского гинеколога 10 / 67905
  7. Скандальный министр. Андрей Рева о еде, пенсиях и страховом стаже 9 / 2815
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.