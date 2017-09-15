ИГИЛ взяло ответственность за взрыв в лондонском метро

Террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за взрыв в метро в Лондоне на станции метро Parsons Green. Об этом сообщило связанное с ИГИЛ агентство Amaq, передает 112 Украина со ссылкой на Reuters.
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Напомним, в Лондоне на станции метро Parsons Green произошел взрыв. В задней части поезда взорвался белый контейнер, который оставили в сумке у дверей вагона. Полиция Лондона сообщила, что расследует инцидент как теракт.
В результате взрыва пострадали 29 человек.