КНДР хочет достичь военного паритета с США, - Ким Чен Ын

Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын, сообщают мировые СМИ со ссылкой на Yonhap.

"Мы должны ясно показать, как наше государство достигает завершения формирования своих ядерных сил, несмотря на их безграничные санкции ", - сказал Ким Чен Ын.

Он также отметил, что конечной целью ядерной программы КНДР является достижение военного паритета с США.

"Наша конечная цель - достичь реального военного паритета с США и заставить американские власти не осмеливаться говорить о военном варианте решения конфликта вокруг Северной Кореи", - добавил лидер КНДР.

Напомним, "Армия и народ" КНДР требуют превратить США в "пепел и мрак", а Японию низвергнуть в ядерную пучину.