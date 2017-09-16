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Главная » Мир » Фото Ущерб от "Харви" на три млрд долларов превысил убытки от "Катрины"

Фото Ущерб от "Харви" на три млрд долларов превысил убытки от "Катрины"

<span class="label red">Фото</span> Ущерб от "Харви" на три млрд долларов превысил убытки от "Катрины"
Фото из открытых источников

Только домовладельцам нужно будет выплатить 11 млрд

16.09.17 4
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Крупнейшая в США государственная страховая ассоциация оценила ущерб от урагана "Харви" примерно в $19 млрд.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой телеканал NBC.

Страховщики оценили ущерб, нанесенный штату мощным ураганом, в $3 млрд, еще в $4,75 млрд – повреждения, нанесенные более 250 тыс. застрахованным автомобилям.

Кроме того, наводнение, вызванное ураганом "Харви", причинило ущерб застрахованным по этой статье домовладельцам на сумму $11 млрд.

Отметим, в 2005 году убытки от урагана "Катрина" составили $16 млрд.

Напомним, сумма ущерба от ураганов "Харви" и "Ирма" может превысить $290 млрд.

 

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