Крупнейшая в США государственная страховая ассоциация оценила ущерб от урагана "Харви" примерно в $19 млрд.
Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой телеканал NBC.
Страховщики оценили ущерб, нанесенный штату мощным ураганом, в $3 млрд, еще в $4,75 млрд – повреждения, нанесенные более 250 тыс. застрахованным автомобилям.
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Кроме того, наводнение, вызванное ураганом "Харви", причинило ущерб застрахованным по этой статье домовладельцам на сумму $11 млрд.
Отметим, в 2005 году убытки от урагана "Катрина" составили $16 млрд.
Напомним, сумма ущерба от ураганов "Харви" и "Ирма" может превысить $290 млрд.