Умерла старейшая жительница Земли

Вайолет Мосс-Браун было 117 лет

На Ямайке умерла старейшая долгожительница Земли Вайолет Мосс-Браун.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на пресс-службу премьер-министра Ямайки Эндрю Холнесса в Тwitter.

"Госпожа Вайолет Мосс-Браун умерла. Ей было 117 лет. Покойся с миром Мосс-Браун", - говорится в сообщении.

С 15 апреля 2017 года Мосс-Браун была старейшим верифицированным жителем Земли, а также первым верифицированным долгожителем Ямайки.

Она входила в пятерку старейших, когда-либо живших людей и секретом своего долголетия называла христианскую веру.

Напомним, генетики обещают долгую жизнь образованным людям.