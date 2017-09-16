Умерла старейшая жительница Земли

На Ямайке умерла старейшая долгожительница Земли Вайолет Мосс-Браун.
Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на пресс-службу премьер-министра Ямайки Эндрю Холнесса в Тwitter.
"Госпожа Вайолет Мосс-Браун умерла. Ей было 117 лет. Покойся с миром Мосс-Браун", - говорится в сообщении.
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С 15 апреля 2017 года Мосс-Браун была старейшим верифицированным жителем Земли, а также первым верифицированным долгожителем Ямайки.
Она входила в пятерку старейших, когда-либо живших людей и секретом своего долголетия называла христианскую веру.