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Главная » Мир » В основе бомбы в лондонском метро лежала "мать сатаны", - СМИ

В основе бомбы в лондонском метро лежала "мать сатаны", - СМИ

В основе бомбы в лондонском метро лежала "мать сатаны", - СМИ
Фото: AP Photo

Вещество высокочувствительное и может очень легко взорваться

16.09.17 1170
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Бомба, взорвавшаяся в метро Лондона 15 сентября, была изготовлена с применением пероксида ацетона, взрывчатого вещества известного также под названием "Мать сатаны".

Об этом пишут мировые СМИ со ссылкой на The Times.

Как подчеркивает издание, террористы в лондонском метро использовали именно пероксид ацетона, так как это вещество несложно синтезировать и в дальнейшем применять для изготовления кустарных бомб.

"Существует очень мало химических компонентов, доступных экстремистам для того, чтобы создать взрывчатое вещество большой разрушительной силы, поэтому основным зарядом практически точно был пероксид ацетона, - приводит издание слова бывшего специалиста британских ВС по обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов Криса Хантера. - Это вещество известно как "Мать сатаны", оно высокочувствительное и может очень легко взорваться".

Напомним, взрыв в переполненном вагоне поезда на наземной станции Parsons Green, произошел в пятницу. В результате инцидента пострадали 29 человек. Скотленд-Ярд сообщил о том, что устройство сдетонировало не полностью. Полиция назвала произошедшее терактом.

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