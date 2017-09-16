Британия после Brexit сохранит санкционную политику в отношении России

"Туманный Альбион" будет сотрудничать с ООН и ЕС

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии после выхода из Европейского Союза сохранит санкционную политику в отношении Российской Федерации.

Об этом министр по делам Европы и Америки сэр Алан Данкан заявил во время выступления на 14-й ежегодной международной конференции "Ялтинская европейская стратегия" (YES) сегодня в Киеве, передает УНИАН.

"Что стоит на кону? Не только право Украины как суверенного независимого государства выбирать собственное будущее... Но все доверие к международному порядку, основанному на правилах", - заявил Данкан.

По его словам, европейская и международная безопасность зависит от соблюдения этого порядка.

"И именно поэтому согласованный и решительный международный ответ действиям России очень важен. Санкции против России должны оставаться важной частью этого ответа", - подчеркнул Данкан.

"Неизменное единство ЕС, США и "Большой семерки" относительно санкций направляет очень мощный сигнал нашего общего неприятия российских действий и свидетельствует о нашем общем настрое относительно того, что России нельзя позволять безнаказанно нарушать международное право", - подчеркнул министр по делам Европы.

"И мы в Соединенном Королевстве, когда мы покинем ЕС, у нас будут наши собственные полномочия по введению санкций, утвержденные законом, чтобы мы могли сотрудничать с ООН и ЕС по введению санкций", - подчеркнул Данкан.

Напомним, решение Совета Европейского Союза продлить еще на полгода санкции в отношении лиц и компаний, действия которых подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, опубликовано в Официальном журнале ЕС.

Решение обнародовано в пятницу, 15 сентября, в Брюсселе.