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Главная » Мир » Новый тропический шторм сформировался в Атлантическом океане

Новый тропический шторм сформировался в Атлантическом океане

Новый тропический шторм сформировался в Атлантическом океане
Фото из открытых источников

К середине следующей недели ураган "Мария" может стать опасным и достичь Виргинских Островов и Пуэрто-Рико

17.09.17 281
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Тропический шторм "Мария" сформировался в Атлантическом океане недалеко от берегов Южной Америки и Карибского моря. Об этом сообщает Центр предупреждения ураганов США, передает РИА Новости.

В настоящий момент шторм продвигается в западном направлении со скоростью примерно 32 километра в час. Также метеорологи выпустили прогноз об усилении шторма.

В начале следующей недели "Мария" усилится до урагана и затронет Подветренные острова в Карибском море. К середине недели ураган "Мария" может стать мощным и опасным и достичь Виргинских Островов и Пуэрто-Рико.

В начале прошлой недели над Атлантикой образовался тропический шторм "Хосе". Позже он усилился до урагана первой категории, но затем ослаб. В настоящее время ураган "Хосе" находится недалеко от восточных берегов США и движется в северном направлении.

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