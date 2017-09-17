Иран похвастался созданием сверхмощного неядерного оружия

Иранский "отец всех бомб" тяжелее американской "матери" на тонну

Иран располагает десятитонной бомбой собственного производства. Об этом сообщил командующий Военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Амир Али Хаджизаде, передает РИА Новости со ссылкой на телекомпанию IRIB.

"Организация оборонной промышленности по поручению Военно-космических сил изготовила бомбу весом приблизительно 10 тонн, которую возможно сбросить с самолетов "Ильюшина", – сообщил Хаджизаде, отметив, что бомба обладает весьма большой разрушительной способностью.

Об этом военный заявил в ответ на просьбу прокомментировать его собственные слова о том, что "если у США есть "мать всех бомб", то у Ирана есть "отец бомб".

Напомним, в середине апреля Соединенные Штаты применили сверхмощную неядерную бомбу GBU-43 против боевиков "Исламского государства" в Афганистане. По данным Пентагона, "мать всех бомб", как называют этот девятитонный фугасный снаряд, стала самым мощным неядерным боеприпасом, использованным США.

Ранее сообщалось, что Иран угрожает возобновить обогащение урана, если США выйдут из ядерного соглашения.