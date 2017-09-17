В Лондоне арестован второй человек по делу о взрыве в метро

Второй человек арестован в связи со взрывом в лондонском метро на станции Parsons Green 15 сентября. Об этом сообщает Русская служба ВВС со ссылкой на полицию Лондона.

Вечером 16 сентября в районе Хаунслоу на западе Лондона был арестован молодой человек 21 года, согласно разделу 41 Закона о терроризме. Его отвезли в отделение полиции на юге Лондона, где он продолжает оставаться.

Ранее полиция английского графства Кент задержала 18-летнего юношу в рамках расследования теракта на станции Parsons Green.

Напомним, 15 сентябя в подошедшем на станцию поезде сработало самодельное взрывное устройство, оставленное в пластмассовом ведре-контейнере, похожем на контейнер из-под краски. Никто не погиб, 30 человек были госпитализированы – в основном с ожогами.

Власти Лондона расценили произошедшее как теракт. Ответственность за нападение позже взяла на себя террористическая организация "Исламское государтсво".

17 сентября вооруженные офицеры британской транспортной полиции продолжают патрулировать станции лондонского метро.

Первого подозреваемого, 18-летнего мужчину, полиция арестовала 16 сентября в 7:50 в порту Дувра, откуда отправляются паромы во Францию – в Кале и Дюнкерк. Он был доставлен в одно из лондонских отделений.

После этого полиция провела обыски в городе Санбери в графстве Саррей, в доме пожилой пары Пенелопы и Рональда Джоунс, которые в течение 40 лет были приемными родителями более 300 детей, включая восьмерых беженцев.

Агентство PA приводит слова их приятельницы, рассказавшей, что не так давно у них жили 18-летний и 22-летний молодые люди.

71-летняя Пенелопа и 88-летний Рональд в настоящий момент переехали на несколько дней к своим друзьям, поскольку полиция эвакуировала их и жителей всех домов, прилегающих к их дому в Санбери.

Лондонский район Хаунслоу, где был арестован второй подозреваемый, находится в примерно в 6,5 км от Санбери.

Следствие также сосредоточено на тщательном изучении данных с камер наблюдения в лондонском метро, чтобы установить, кто конкретно оставил ведро со взрывчаткой в вагоне поезда и когда это было сделано.