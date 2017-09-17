ХАМАС выразил готовность передать Сектор Газа правительству Палестины

Радикальное исламистское движение ХАМАС заявило, что готово передать подконтрольный ему Сектор Газа под юрисдикцию правительства лидера Палестинских территорий Махмуда Аббаса. Соответствующее сообщение опубликовала 17 сентября 2017 года пресс-служба руководства радикальной группировки, передает DW.

Лидеры ХАМАС согласны распустить свою администрацию в Секторе Газа. Этим шагом исламисты продемонстрировали готовность прийти к соглашению с палестинским движением ФАТХ при посредничестве Египта.

Также ХАМАС объявил о своей готовности к проведению всеобщих выборов. Компромисс должен положить конец многолетней вражде между двумя крупнейшими палестинскими организациями. Между тем в руководстве ФАТХ уже заявили, что приветствуют такой шаг со стороны радикального движения.

Сейчас ХАМАС, который на Западе считают террористической организацией, контролирует Сектор Газа, а ФАТХ – Западный берег реки Иордан и правительство Палестинских территорий. Недавно правительство Махмуда Аббаса попросило Израиль усилить давление на ХАМАС, ограничив, в частности, поставки электроэнергии, чтобы заставить движение к переговорам.

Ранее сообщалось, что суд Европейского Союза отменил решение от декабря 2014 года о непризнании палестинского движения ХАМАС террористической организацией.