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Главная » Мир » ХАМАС выразил готовность передать Сектор Газа правительству Палестины

ХАМАС выразил готовность передать Сектор Газа правительству Палестины

ХАМАС выразил готовность передать Сектор Газа правительству Палестины
Боевики ХАМАС / Фото: Youtube

Лидеры исламистов согласны распустить свою администрацию в Секторе Газа

17.09.17 159
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Радикальное исламистское движение ХАМАС заявило, что готово передать подконтрольный ему Сектор Газа под юрисдикцию правительства лидера Палестинских территорий Махмуда Аббаса. Соответствующее сообщение опубликовала 17 сентября 2017 года пресс-служба руководства радикальной группировки, передает DW.

Лидеры ХАМАС согласны распустить свою администрацию в Секторе Газа. Этим шагом исламисты продемонстрировали готовность прийти к соглашению с палестинским движением ФАТХ при посредничестве Египта.

Также ХАМАС объявил о своей готовности к проведению всеобщих выборов. Компромисс должен положить конец многолетней вражде между двумя крупнейшими палестинскими организациями. Между тем в руководстве ФАТХ уже заявили, что приветствуют такой шаг со стороны радикального движения.

Сейчас ХАМАС, который на Западе считают террористической организацией, контролирует Сектор Газа, а ФАТХ – Западный берег реки Иордан и правительство Палестинских территорий. Недавно правительство Махмуда Аббаса попросило Израиль усилить давление на ХАМАС, ограничив, в частности, поставки электроэнергии, чтобы заставить движение к переговорам.

Ранее сообщалось, что суд Европейского Союза отменил решение от декабря 2014 года о непризнании палестинского движения ХАМАС террористической организацией.

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