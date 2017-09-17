В Германии произошла стрельба в баре, есть жертвы

В Германии, по меньшей мере, два человека погибли и двое получили тяжелые ранения в результате стрельбы в городе Трауенройт (земля Бавария). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt N24.

Вечером 16 сентября в один из городских баров вошел вооруженный винтовкой мужчина и открыл огонь, убив двух мужчин. При этом две женщины получили тяжелые ранения.

Вскоре полиция задержала подозреваемого в причастности к преступлению - 62-летнего мужчину. Мотивы его действий пока неизвестны.

Напомним, в результате стрельбы в школе в окрестностях американского города Спокан (штат Вашингтон) на северо-западе США 13 сентября 2017 года один школьник погиб, еще трое получили ранения.