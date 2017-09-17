В Европе выяснили, каких новых видов терактов ждать от джихадистов

В будущем джихадисты готовят новые теракты в Европе, и в их числе могут быть такие типы атак, которые ранее не использовались. Об этом говорится в отчете главного управления Национальной полиции Франции, передает РБК-Украина со ссылкой на Le Parisien.

Согласно документу, полиция Франции осведомлена о возможности новых атак исламистов. При этом в документе указываются новые типы атак, которые ранее не фиксировались. Как считают правоохранительные органы, в списке целей террористов могут быть "крушение поездов, лесные пожары или пищевое отравление".

При этом полиция ссылается на материалы джихадистской пропаганды. В них организаторам атак предлагается "обрести доверие неверующих, скрывая свою радикализацию", после чего внезапно совершить теракт.

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В связи с возможной угрозой полиция намерена усилить меры безопасности. В частности, усилена будет охрана объектов железнодорожной инфраструктуры, школ, университетов и туристических объектов. Кроме того, для предупреждения терактов с использованием автомобилей, полиция Франции намерено отслеживать угон машин.