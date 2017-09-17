В Турции со скалы сорвался автобус с туристами, украинцы не пострадали

В турецкой южной провинции Анталья туристический автобус скатился с 50-метровой высоты. Авария произошла примерно в 11:00 по местному времени. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на турецкое агентство Dogan.

В результате падения автобуса погибли не менее 4 человек, 27 получили травмы.

Водитель автобуса, который двигался в направлении города Адрасан, не справился с управлением.

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Посол Украины в Турции Андрей Сибига со ссылкой на полицию сообщил в Twitter, что граждан Украины нет среди пострадавших в результате падения со скалы туристического автобуса в Анталье.

"В контексте аварии автобуса в Анталии – полицейский участок Кумлуджи, где упал автобус, сообщил, что украинцы среди пострадавших отсутствуют", – написал дипломат.