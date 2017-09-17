Ryanair отменит тысячи рейсов из-за неразберихи с отпусками пилотов

Изменения в расписании лоукостера могут затронуть до 285 тысяч пассажиров

Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair отменила 17 сентября 82 рейса, заявив, что "напутала" с отпусками пилотов. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

16 сентября Ryanair объявила, что будет отменять по 40-50 рейсов ежедневно в ближайшие шесть недель.

Начальник отдела маркетинга Кенни Джейкобс сказал, что все пассажиры, забронировавшие рейсы до 20 сентября, оповещены об этом по электронной почте.

"Мы напутали с запланированными отпусками пилотов и теперь исправляем свои ошибки", – сказал он.

Это связано с тем, что у сотрудников Ryanair накопилось много отпускных дней, и многие из них забронировали свои отпуска ближе к концу года.

К тому же Ryanair – крупнейший в Европе бюджетный авиаперевозчик – меняет свой отпускной год, который теперь будет считаться с января по декабрь, а не с апреля по март, как было до настоящего времени.

По словам представителей авиакомпании, из-за этих перемен руководству пришлось отпустить пилотов в неотгулянный отпуск в сентябре и октябре.

Отмены рейсов могут затронуть до 285 тысяч пассажиров, которым предложат либо билет на другой рейс, либо возврат денег.

"Мы рекомендуем всем нашим клиентам проверять свой электронный адрес, указанный при бронировании", – сказал директор по маркетингу.

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Компания также отметила, что отменено будет менее 2% всех рейсов Ryanair, к тому же это поможет на 90% выполнить обязательства по пунктуальности.

Однако многие купившие ранее билеты на рейсы Ryanair жалуются, что им предлагают билеты взамен отмененных рейсов на неподходящие дни или же когда их собственный отпуск уже закончится.