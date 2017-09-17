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Главная » Мир » РФ и КНР проведут совместные морские военные учения

РФ и КНР проведут совместные морские военные учения

РФ и КНР проведут совместные морские военные учения
Фото: РИА Новости

Береговая фаза состоится во Владивостоке, морская – в акватории Японского и южной части Охотского морей

17.09.17 6
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ВМФ России и ВМС Китая проведут учения "Морское взаимодействие – 2017" с 18 по 26 сентября на базе Тихоокеанского флота. Об этом сообщает РИА Новости.

Береговая фаза состоится во Владивостоке с 18 по 21 сентября. Морская часть маневров начнется 22 сентября в акватории Японского и южной части Охотского морей.

"Во время проведения морской фазы от российской стороны будут задействованы большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц", корвет "Совершенный", спасательное судно "Игорь Белоусов" со спасательным глубоководным аппаратом "АС-40" на борту и ракетный катер "Р-11", – заявил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту РФ Владимир Матвеев.

"От китайской стороны – эсминец "Ши Цзячжуан", сторожевой корабль "Да Цин", корабль комплексного снабжения "Дун Пинху", спасательное судно проекта 926 "Чандао" со спасательным глубоководным аппаратом "Элар-7", – сообщил он.

Обеспечивать учения будут малый противолодочный корабль "Советская Гавань", две дизель-электрические подводные лодки, гидрографическое судно "Виктор Фалеев" и морской буксир "МБ-93".

В ходе морской фазы учений будут задействованы также два самолета Ил-38, два самолета Ту-142м3, вертолет Ка-27пс и вертолет Ка-27 морской авиации ТОФ. От ВМС Китая будут корабельные вертолеты Z-9C и Z-9D.

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