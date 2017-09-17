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Главная » Мир » Меркель пообещала ограничить торговлю с Турцией из-за арестов немецких граждан

Меркель пообещала ограничить торговлю с Турцией из-за арестов немецких граждан

Меркель пообещала ограничить торговлю с Турцией из-за арестов немецких граждан
Ангела Меркель / Фото из открытых источников

По меньшей мере 55 граждан Германии находятся под арестом в Турции

17.09.17 60
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Канцлер Германии Ангела Меркель обещает ограничить торговлю с Турцией из-за задержания Анкарой немецких граждан. Об этом Меркель заявила накануне в интервью Passauer Neuen Presse, передает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

"Нам придется еще больше сократить наше общее экономическое сотрудничество с Турцией и внимательно изучать проекты", – сказала Меркель, когда ее спросили о том, как она собирается способствовать освобождению немецких граждан, задержанных в Турции.

Напомним, недавно в Стамбуле были задержаны еще два гражданина Германии.

По данным МИД Германии, Турция арестовала по подозрению в причастности к попытке путча 50 тысяч человек. По меньшей мере 55 из них имеют немецкое гражданство. 12 человек находятся под стражей как "политические заключенные".

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