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Главная » Мир » Великобритания снизила уровень террористической угрозы

Великобритания снизила уровень террористической угрозы

Великобритания снизила уровень террористической угрозы
Фото: Getty images

Расследование обстоятельств взрыва в лондонском метро продолжается

17.09.17 11
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Уровень угрозы национальной безопасности в Великобритании снижен с самого высокого, критического, до серьезного. Об этом сообщила министр внутренних дел страны Эмбер Радд на фоне продолжающегося расследования взрыва, прогремевшего 15 сентября на станции метро Parsons Green, передает Русская служба ВВС.

"После совершенного в прошлую пятницу нападения на станции Parsons Green полиция добилась значительных успехов в ходе операции, которая по-прежнему продолжается, – заявила Радд. – В результате Объединенный аналитический центр по борьбе с терроризмом, который занимается оценкой уровня опасности, грозящей Великобритании, решил понизить уровень угрозы с критической до серьезной".

Снижение уровня угрозы – важный показатель, так как его ни за что бы не стали менять, если бы хоть у кого-то в структурах по борьбе с терроризмом были подозрения, что человек, заложивший взрывное устройство, или кто-либо из его сообщников могут находиться на свободе.

Напомним, 15 сентября в подошедшем на станцию лондонского метро Parsons Green поезде сработало самодельное взрывное устройство, оставленное в пластмассовом ведре, похожем на контейнер из-под краски. Никто не погиб, но 30 человек были госпитализированы – в основном с ожогами.

Власти Лондона расценили произошедшее как теракт. Тогда же уровень террористической угрозы в стране был поднят с серьезного до критического, что означает непосредственную угрозу новых нападений. Ответственность за нападение позже взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

17 сентября вооруженные офицеры британской транспортной полиции продолжали патрулировать станции лондонского метро.

Первый подозреваемый в рамках расследования взрыва на станции Parsons Green был задержан утром 16 сентября в порту Дувра, откуда отправляются паромы во Францию – в Кале и Дюнкерк. 18-летний юнрша был доставлен в одно из лондонских отделений полиции.

После этого полиция провела обыски в городе Санбери под Лондоном, в доме пожилой пары Пенелопы и Рональда Джонсов, которые в течение 40 лет были приемными родителями более 300 детей, включая восьмерых беженцев.

Агентство PA приводит слова их приятельницы, рассказавшей, что не так давно у них жили 18-летний и 22-летний молодые люди.

Вечером 16 сентября в районе Хаунслоу на западе Лондона был арестован второй молодой человек. Его отвезли в отделение полиции на юге Лондона, где он продолжает оставаться.

Лондонский район Хаунслоу, где был арестован второй подозреваемый, находится в примерно в 6,5 км от Санбери.

Следствие также сосредоточено на тщательном изучении данных с камер наблюдения в лондонском метро, чтобы установить, кто именно оставил ведро со взрывчаткой в вагоне поезда и когда это было сделано.

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