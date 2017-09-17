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Ирак применит военную силу в случае проблем во время референдума курдов

Ирак применит военную силу в случае проблем во время референдума курдов
Флаг Иракского Курдистана / Фото из открытых источников

Референдум о независимости Иракского Курдистана назначен на 25 сентября

17.09.17 109
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Власти Ирака готовы применить военную силу, если ожидаемый в КРАИ (Курдская региональная администрация Ирака) референдум о независимости приведет к всплеску насилия. Об этом заявил премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади, передает Anadolu.

"Если населению Ирака будет угрожать насилие, мы применим военную силу", – сказал аль-Абади.

В интервью агентству Associated Press премьер назвал предстоящий референдум опасной эскалацией, которая нарушает территориальную целостность Ирака.

В случае нарушения Конституции и территориальной целостности Ирака это будет оцениваться как открытая попытка нарушения суверенитета страны и государств региона, что приведет к эскалации напряженности, подчеркнул аль-Абади.

Напомним, 7 июня по итогам консультаций с лидерами политических партий глава КРАИ Масуд Барзани объявил, что референдум о независимости региона назначен на 25 сентября.

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади ранее заявил, что референдум противоречит Конституции Ирака, и его итоги признаны не будут.

Парламент Ирака выступил против проведения референдума о независимости КРАИ.

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