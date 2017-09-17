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Главная » Мир » Учения "Запад-2017" похожи на подготовку к большой войне, – НАТО

Учения "Запад-2017" похожи на подготовку к большой войне, – НАТО

Учения "Запад-2017" похожи на подготовку к большой войне, – НАТО
Фото: structure.mil.ru

В Альянсе опасаются возникновения конфликта в результате неумышленных инцидентов

17.09.17 44
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Совместные масштабные военные учения России и Беларуси "Запад-2017", которые проходят с 14 по 20 сентября 2017 года, похожи на подготовку к большой войне. Об этом заявил председатель Военного комитета НАТО генерал Петр Павел, передает Delfi.

По словам чешского генерала, Альянс активизировал свое стремление восстановить военные связи с Россией, чтобы в ходе маневров избежать "нежелательных возможных инцидентов".

Несмотря на утверждения Москвы, что "НАТО не считается врагом" и "учения не направлены против Альянса", чешский генерал напомнил, что РФ не придерживалась установленного принципа по маневрам.

В России утверждают, что в учениях принимают участие около 12,7 тыс. военнослужащих, однако, как заявил Павел, в "Западе-2017" задействованы от 70 до 100 тыс. военных.

"В целом то, что мы видим, это серьезная подготовка к большой войне", – считает генерал НАТО.

Он добавил, что "если смотреть на учения так, как их представляет Россия, волнений не было бы, но если смотреть на них более широко, то у нас должна быть обеспокоенность, поскольку эти учения не полностью "прозрачны".

"У нас высокая концентрация военных сил в странах Балтии и в Черном море, поэтому потенциальная возможность возникновения инцидентов достаточно высока из-за человеческих факторов или технической ошибки. Мы должны быть уверены, что не произойдет эскалации конфликта в результате неумышленных инцидентов", – отметил Павел.

Ранее сообщалось, что в Глубокском районе Витебской области Беларуси ввели комендантский час из-за белорусско-российских военных учений "Запад-2017".

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