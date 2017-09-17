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Главная » Мир » В США планируют ужесточить запрет на въезд в страну

В США планируют ужесточить запрет на въезд в страну

В США планируют ужесточить запрет на въезд в страну
Дональд Трамп / Фото: abcnews.com

Логика властей: нет возможности эффективно проверить – лучше не пускать

17.09.17 3
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Администрация президента США рассматривает вариант ужесточения запрета на въезд в страну для иностранных граждан. Об этом заявил 17 сентября советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер, передает Интерфвкс-Украина.

"Если вы не можете эффективно проверять людей, чтобы понять, кто въезжает в вашу страну, то вы не должны позволять людям из этой страны приезжать", – сказал Макмастер в эфире американского телеканала АВС.

Ранее президент США Дональд Трамп, комментируя террористическую атаку в лондонском метрополитене, заявил, что запрет на въезд в США для иностранных граждан должен быть гораздо более жестким.

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