Мадуро считает себя "карибским Сталиным"

Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает, что между ним и Иосифом Сталиным есть внешнее сходство. Об этом он заявил в эфире передачи "Воскресенье с Мадуро" на телеканале Venezolana de Televisión, передает ТАСС.

"В мире есть люди, которые считают меня карибским Сталиным. И я похож. Посмотрите на мой профиль. Иногда я смотрю на себя в зеркало и кажусь себе похожим на Сталина", - отметил Мадуро.

Он также заявил, что критикующие его мировые лидеры используют в своих странах более жесткие методы, чем он.

"Рахой (премьер-министр Испании, - ред.) отправил в Каталонию полицию, чтобы задержать 700 мэров. Кто действует как диктатор? Мадуро, который разрешает оппозиции провести плебисцит, или Рахой, который не хочет, чтобы Каталония высказалась?" - подчеркнул он.

Напомним, 25 августа США вели новые финансовые санкции против Венесуэлы и ее нефтяных компаний в связи с действиями президента Венесуэлы Николаса Мадуро, направленными на подавление свободы слова.