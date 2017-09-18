Посол США в ООН: Заявления Трампа в отношении КНДР – не пустые угрозы

КНДР будет "уничтожена", если не откажется прекратить свои "безрассудные" ядерные испытания и запуски баллистических ракет. Об этом заявила постпред США в ООН Никки Хейли в интервью CNN, сообщает Украинская правда со ссылкой на AFP.

Она отметила, что в случае, если КНДР будет представлять серьезную угрозу для США или их союзников, Северная Корея будет уничтожена. По словам Хейли, заявления Трампа об "огне и ярости" в отношении Северной Кореи были "не пустыми угрозами".

При этом она подчеркнула, что никто не хочет войны.

"Мы хотим быть ответственными и использовать все дипломатические средства в первую очередь. Если это не сработает, генерал Маттис (министр обороны США) - позаботится об этом", - заявила постпред США в ООН.

Также Хейли добавила, что санкции против Пхеньяна уже обеспечили "удар" по КНДР и их строгое соблюдение имеет решающее значение.

Напомним, 15 сентября Северная Корея провела очередной запуск баллистической ракеты. Снаряд двигался в сторону Тихого океана, перелетел через японскую территорию и упал в 2 тыс. км от японского острова Хоккайдо.