Полностью автоматизированный "умный" полицейский участок открылся в Дубае (ОАЭ). Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Gulf News.
Посетители участка могут воспользоваться 60 видами услуг, в частности, подать заявление о правонарушении или сообщить о ДТП.
Общение с полицейскими происходит посредством видеосвязи и по электронной сети. "Умный" полицейский участок будет работать круглосуточно.
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В дальнейшем подобные полицейские участки планируется создать во всех жилых и коммерческих районах в Дубае. По мнению правоохранителей, это поможет разгрузить обычные полицейские участки, а также поможет победить распространенное предубеждение против обращения в правоохранительные органы.
Фото: gulfnews.com
Напомним, в мае первый в мире робот-полицейский по имени Robocop был официально зачислен в ряды полиции Дубая.