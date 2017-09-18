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Главная » Мир » В Сербии премьер впервые приняла участие в гей-параде

В Сербии премьер впервые приняла участие в гей-параде

В Сербии премьер впервые приняла участие в гей-параде
Анна Брнабич / REUTERS/Marko Djurica

Ана Брнабич не скрывает, что является лесбиянкой

18.09.17 150
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Премьер-министр Сербии Ана Брнабич приняла участие в гей-параде, который прошел в воскресенье в Белграде. Также в мероприятии, которое прошло под усиленной охраной полиции, приняли участие еще два члена правительства страны и мэр столицы Синиша Мали. Об этом сообщает RFI.

41-летняя Брнабич, которая была назначена на пост премьер-министра в июне этого года, не скрывает, что является лесбиянкой.

"Представители сербского правительства здесь ради всех граждан страны, как для большинства, так и для всех меньшинств", – заявила премьер перед началом акции.

Мероприятие под названием "Парад гордости" прошло в центре сербской столицы. Участники прошли шествием от площади Славия до площади Республики. Впервые в балканской стране в нем приняли участие представители правительства.

В ходе шествия ЛГБТ-активисты озвучили свои требования к властям страны. Они просят принять закон об однополых союзах, также о реформе системы образования — исключении из учебников всего, что может расцениваться как дискриминация ЛГБТ-сообщества. Согласно опросу, проведенному в 2015 году, 40% сербов до сих пор считают, что гомосексуализм – это болезнь.

Гей-парад охраняли 2000 полицейских. Это наполовину меньше, чем на том же мероприятии год назад.

"Еще несколько лет назад проведение гей-парада было просто немыслимо. А через несколько лет будет совершенно нормальным открыто говорить в обществе на темы, которые сегодня считаются табу", – рассказала Брнабич в интервью сербской газете "Политика".

В 2001 году, во время первого гей-парада в Белграде, полиции пришлось стрелять в воздух, чтобы разогнать скинхедов и националистов, которые закидали камнями его участников. В 2010 году гей-парад в сербской столице закончился столкновениями участников с полицией, более 100 человек были ранены. После этих столкновений гей-парад в Белграде не проводился три года подряд. С 2014 года все подобные мероприятия проходят в Сербии под усиленной охраной полиции.

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