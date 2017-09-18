В Евросоюзе ежегодно умирают 10 тыс. человек из-за выбросов дизельных автомобилей, - исследование

10 тыс. жителей стран Европейского Союза ежегодно преждевременно умирают из-за выбросов оксидов азота от дизельных автомобилей. Половина смертей обусловлена уровнями выбросов, намного превышающими установленные нормы.

Об этом говорится в исследовании специалистов из Международного института прикладного системного анализа, опубликованном в журнале Environmental Research Letters, передает Газета.ru.

Дизельные автомобили образуют большое количество твердых частиц. Попадая в дыхательные пути, они вызывают болезни органов дыхания и сердечнососудистой системы. Также они усугубляют симптомы астмы.

"Если бы выбросы дизельных автомобилей были такими же низкими, как выбросы бензиновых, можно было бы избежать трех четвертей - 7500 - преждевременных смертей", - отмечает Йенс Боркен-Клефельд, эксперт по транспорту и один из авторов работы.

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Страны с наибольшим количеством преждевременных смертей, связанных с воздействием мелкодисперсных частиц, образованных выбросами оксидов азота - Италия, Германия и Франция. Это связано как с высокой плотностью населения, так и с большим количеством дизельных автомобилей.

При этом уровень риска на душу населения в Италии почти вдвое выше, чем во Франции. Наименьшие риски — в Норвегии, Финляндии и на Кипре, по меньшей мере в 14 раз ниже, чем в среднем по ЕС.