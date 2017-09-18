Правые впервые могут пройти в Бундестаг, - опрос

Антииммигрантская, правая партия "Альтернатива для Германии" (AfD) сохраняет лидерство среди так называемых "малых партий" за неделю до выборов в Бундестаг. Об этом свидетельствуют результаты последних соцопросов, сообщает Deutsche Welle.
Уровень поддержки AfD составляет 11%, а это значит, что партия может занять третье место на выборах. Правая партия впервые может попасть в парламент Германии.
Партия "Левые" по результатам опросов может рассчитывать на 10%, "Свободные демократы" (FDP) – на 9% и партия "Зеленых" – на 8%.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Шульц назвал "позором Германии" евроскептиков из AfD
Лидирует в опросах, как и ранее, Христианско-демократический союз (ХДС) Ангелы Меркель и его баварская сестринская партия Христианско-социальный союз (ХСС) – 36%.
Второй идет Социал-демократическая партия под руководством бывшего президента Европарламента Мартина Шульца – 22%.
Напомним, парламентские выборы в Германии пройдут 24 сентября.