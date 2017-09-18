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Главная » Мир » Берлускони заявил о возвращении в политику с проевропейской программой

Берлускони заявил о возвращении в политику с проевропейской программой

Берлускони заявил о возвращении в политику с проевропейской программой
Сильвио Берлускони / Фото: Getty Images

Экс-премьер Италии пообещал уменьшить налоги

18.09.17 41
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Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил, что возвращается на политическую сцену, изложив накануне проевропейскую политическую платформу на съезде своей партии Forza Italia. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

Выступая на заседании своей партии Forza Italia ( "Вперед, Италия"), Берлускони заявил, что хочет возглавить свою группу на национальных выборах в следующем году, обещая уменьшение налогов, если правоцентристы восстановятся у власти.

"Мы предполагаем большую победу для правоцентристов", – сказал 81-летний Берлускони во время своего выступления, которым фактически начал избирательную кампанию Forza Italia.

Хотя его союзники неоднократно выступали против Европейского Союза, Берлускони сказал, что хочет больше Европы, призвав к совместной обороне, внешней, промышленной и фискальной политик. "Я не думаю, что мы можем оставить евро", – сказал он.

Напомним, из-за скандалов и различных судебных процессов, Берлускони исчез из политики после 2011 года.

В 2013 году политик был признан виновным в финансовом мошенничестве и создании теневых фондов, и был приговорен к четырем годам тюрьмы. Однако, по состоянию здоровья и из-за пожилого возраста, наказание было заменено общественными работами.

В Италии осужденные не имеют права занимать государственные должности или участвовать в выборах на определенный период.

Согласно закону, Берлускони отстраняется от выборов на восемь лет (как минимум до 2021 года). Также Берлускони был исключен из сената. Но он надеется на победу в Европейском суде по правам человека.

"Я надеюсь, что Европа вполне восстановит мою честь ... С судом или без него, я обещаю вам, что приму участие в избирательной кампании", – заявил он.

Европейский суд по правам человека назначил заседание по делу бывшего премьера на 22 ноября этого года.

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