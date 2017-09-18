Премьер Болгарии будет добиваться отмены антироссийских санкций

Ради доходов от туристов из РФ, газа и совместной борьбы с терроризмом

Премьер-министр Болгарии заявил, что оборонная доктрина страны направлена ​​против России, одновременно он намерен работать над отменой санкций ЕС против РФ. Такое заявление прозвучало 18 сентября от премьер-министра Болгарии Бойко Борисова после официального открытия представительства Европейского инвестиционного банка в Софии, передает Европейская правда со ссылкой на БГНЕС.

"Поскольку Болгария является членом НАТО, а НАТО своим главным врагом определяет Россию, наша оборонная доктрина направлена ​​против нее", – сказал Борисов.

"В доктрине НАТО Россия названа главной угрозой – это я и сказал, это указано в докладе прошлого года. В то же время мы говорим о том, что мы должны хорошо и прагматично работать, чтобы иметь российских туристов, чтобы иметь интерконнектор с Россией для европейского газового хаба и чтобы вместе бороться с терроризмом", – отметил болгарский премьер.

Вместе с тем Борисов заявил, что Болгария должна работать над отменой антироссийских санкций во время своего председательства в Совете ЕС.

"В то же время, мы должны работать политически, дипломатически, чтобы в следующем году во время нашего председательства снять санкции, снять напряжение между Европой и Россией. Не знаю, достигнем ли мы успеха, для нас это очень трудная задача, но будем стараться", – резюмировал он.

Напомним, в 2014 году Россия оккупировала украинский Крым. Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года. Страны Запада также не признают оккупацию Крыма и ввели против РФ ряд экономических санкций.