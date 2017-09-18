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Вокруг Эйфелевой башни установят пуленепробиваемые стены для защиты от атак

Вокруг Эйфелевой башни установят пуленепробиваемые стены для защиты от атак
Фото: Le Figaro

Это будут две трехметровые прозрачные стены из 5-сантиметрового бронированного стекла

18.09.17 116
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В Париже начались подготовительные работы по сооружению защитного комплекса вокруг Эйфелевой башни для защиты туристов от возможных атак террористов. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Le Figaro.

Вокруг самой известной в мире достопримечательности возведут две трехметровые пуленепробиваемые стены. Стены будут построены в передней и задней части башни, так чтобы защитить ее по бокам от дороги. Толщина бронированного стекла составит 5 сантиметров.

Кроме того, в местах у парковых садов у башни будут установлены дополнительные защитные заборы высотой 3,24 метра с намеком на высоту Эйфелевой башни – 324 метра.

Инсталляция защитных стен начнется 5 октября. Стоимость работ – 20 млн евро.

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