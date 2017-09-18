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В случае войны Армения признает независимость Карабаха

В случае войны Армения признает независимость Карабаха
Флаг и герб Нагорного Карабаха / Фото из открытых источников

Однако простым признанием проблему не решить

18.09.17 564
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Армения признает независимость Нагорного Карабаха, если начнется война, которую невозможно будет остановить. Об этом заявил глава МИД Армении Эдвард Налбандян, передает Интерфакс-Украина.

"Если начнется война, и ее невозможно будет сразу остановить, то Армения признает (самопровозглашенную) Нагорно-Карабахскую Республику. Это будет означать конец переговоров со всеми последствиями", – сказал Налбандян, отвечая на вопросы участников Шестого всеармянского форума "Армения-Диаспора" 18 сентября в Ереване.

По его словам, одним только признанием вопрос не решить.

"Если бы признанием решались все вопросы, то мы бы давно признали. Ведутся переговоры, и мы желаем решить вопрос мирным путем совместно с международным сообществом. Мы продолжим переговоры настолько, насколько это возможно. Война – это не решение", – заявил глава МИД Армении.

Он также отметил, что еще одна попытка Азербайджана решить вопрос военным методом повлечет еще более жесткий ответ с армянской стороны, и в Азербайджане об этом знают.

Напомним, Нагорный Карабах, населенный преимущественно армянами, объявил о выходе из состава Азербайджана в 1991 году. Это привело к вооруженному конфликту, в ходе которого Азербайджан потерял контроль над территорией, погибло около 30 тыс. человек. Карабахский конфликт перерос в полномасштабные военные столкновения в 1991-1994 годах. В Баку считают территории, которые заняты НКР, оккупированными.

В мае 1994 года было заключено соглашение о прекращении огня, которое действует до сих пор, хотя стороны конфликта регулярно обвиняют друг друга в его нарушении.

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