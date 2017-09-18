Один из памятников Раулю Валленбергу / Фото Настоящее Время

Мещанский суд Москвы отказался удовлетворить иск родственников шведского дипломата Рауля Валленберга к ФСБ России с требованием предоставить информацию о его судьбе после ареста в 1945 году.

"Суд решил: в удовлетворении исковых требований Мари Эльсы Дюпюи отказать в полном объеме", - огласила решение судья Ирина Афанасьева в понедельник.

Напомним, Валленберг - шведский дипломат, спасший жизнь десяткам тысяч будапештских евреев в последний год Второй мировой войны, был арестован советскими властями в 1945 году.

По официальной версии российского правительства, он умер в 1947 году в Лубянской тюрьме от инфаркта миокарда. Эта версия вызывает сомнения у историков, поскольку существуют показания других заключенных, утверждавших, что они видели Валленберга или слышали о нем в 1950-е годы в других тюрьмах.

Интерфакс сообщает, что в октябре 2016 года семья Валленберга и группа исследователей из Raoul Wallenberg Research Initiative (RWI-70) представили российским властям официальный каталог открытых вопросов по делу шведского дипломата, однако власти в очередной раз отказали в доступе к архивам.

Мари Дюпюи - заявительница иска и племянница Валленберга - требовала обязать российскую спецслужбу предоставить доступ к оригиналам документов о дипломате, а также их нецензурированные копии.

"Судьба Валленберга - одна из крупнейших мистификаций в истории России. Документам, которые запрашивают родные Валленберга, уже 70 лет, и доступ к ним должен быть открыт", - заявил адвокат Иван Павлов.