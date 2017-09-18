Ким Чен Ын - не безумец, - МИД ФРГ

Решить северокорейскую ядерную проблему удастся, предоставив КНДР необходимые гарантии безопасности.
Ким Чен Ын развивает ракетно-ядерную программу, потому что считает, что тогда ему никто не сможет угрожать. Как сообщает "Сегодня", об этом заявил в интервью газете Bild министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль.
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Дипломат заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын – "не безумец". По словам Габриэля, он придерживается "хладнокровной стратегии" по сохранению установившегося в стране режима.
Напомним, Северная Корея в ответ на новые санкции ООН пообещала удвоить военные усилия.