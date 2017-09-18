Макрону угрожают по его личному телефону

Номер личного мобильного телефона президента Франции Эммануэля Макрона был выложен неизвестными злоумышленниками на один из сайтов.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на телеканал BFMTV.



Публикация произошла после того, как у одного из журналистов, имевших контакт с главой государства, был украден телефон.



В результате Макрону пришло множество сообщений, в том числе не совсем лестных, а в одном из них содержались угрозы. Спецслужбы приняли необходимые меры, чтобы обнаружить автора послания.

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Администраторы сайта заявили, что никаких секретных данных не публиковали - этот номер сохранился за Макроном еще с тех времен, когда он не был главой государства.



Впрочем, как уточняет BFMTV, у французского лидера есть второй, хорошо защищенный телефон, который он использует для общения с членами правительства и другими официальными лицами.

Напомним, Трамп оставил номер своего мобильного лидерам других стран и призвал их звонить напрямую.