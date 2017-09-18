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Главная » Мир » Трамп предложил ООН заканчивать с бюрократией

Трамп предложил ООН заканчивать с бюрократией

Трамп предложил ООН заканчивать с бюрократией
Фото: Getty Images

Глава Белого дома завил, что ни одно государство не должно нести непропорциональную долю доходов

18.09.17 32
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Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сказал, что Организация Объеденных Наций не использует весь имеющийся потенциал. 

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на BBC.

На специальном совещании по вопросам реформ, которое состоялось в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке Трамп заявил, что нужно фокусироваться больше на людях, меньше на бюрократии.

При этом он отметил, что ни одно государство не должно нести непропорциональную долю доходов. Вероятнее всего Трамп намекал на свое недовольство тем, что США покрывает 28,5% бюджета миротворческих операций ООН.

Напомним, Порошенко прибыл в штаб-квартиру ООН.

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