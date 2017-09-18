Ущерб от массового телефонного минирования в РФ оценили в 300 млн рублей

Что именно включает в себя эта сумма, не сообщается

Затраты в связи с эвакуацией людей из зданий по всей России из-за ложных сообщений о заложенных бомбах составили около 300 миллионов рублей.

Об этом сообщает Медуза.

По данным издания, ситуацию с анонимными сообщениями о минированиях 18 сентября обсуждали на закрытом совещании в МВД.

Что именно включает в себя эта сумма, не сообщается. По данным РИА Новости, всего из-за подобных сообщений по всей России были эвакуированы более 180 тысяч человек. На вызовы приезжали сотрудники полиции, которые проверяли сообщения о минировании. Ни одно из них подтверждения не получило.

Напомним, российские федеральные СМИ не стали рассказывать о массовых эвакуациях в Москве.