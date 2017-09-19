Россию продолжают терроризировать псевдоминеры

Вчера по всей стране эвакуировали более 19 тыс. человек

Более 19 тыс. человек были эвакуированы в понедельник на территории РФ, в том числе в Москве, после анонимных сообщений о "минировании". Об этом сообщает РИА Новости.

"Поступили звонки с угрозой взрыва на 80 объектах с массовым пребыванием людей в 11 городах. Эвакуированы в общей сложности более 19 тыс. человек", ­ сообщил собеседник агентства в экстренных службах.

Так, в Москве после анонимных звонков проводилась эвакуация в ряде префектур и управ города, из торговых центров "Метрополис" и "Атриум", а также из ночного клуба "Лондон", ресторанов "Чипс" и "Лукин Румс".

Напомним, волна анонимных звонков о "минировании" различных административных и торговых зданий продолжается в России уже более недели.

Затраты в связи с эвакуацией людей из зданий по всей России из-за ложных сообщений о заложенных бомбах составили уже около 300 млн рублей.