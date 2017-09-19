"Мария" разогналась до 260 км/час

Ураган "Мария", сформировавшийся в Атлантическом океане, достиг максимальной, пятой категории мощности. Об этом говорится в сообщении Национального центра предупреждения ураганов США, сообщает Укринформ.
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Скорость ветра в эпицентре урагана усилилась до 260 км/ч. Специалисты прогнозируют, что ураган пройдется мимо Подветренных островов в Карибском море, а к середине недели может достичь Виргинских Островов и Пуэрто-Рико.
Напомним, тропический шторм "Мария" сформировался 17 сентября в Атлантическом океане недалеко от берегов Южной Америки и Карибского моря. Позже стало ясно, что он усилился до урагана.