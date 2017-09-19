В Казахстане в ДТП с верблюдом погибли пять человек

На юго-востоке Казахстана в Алматинской области в результате ДТП с участием автомобиля и верблюда погибли пять человек. Об этом сообщает пресс-служба местного департамента внутренних дел, передает местное издание NUR.KZ.

ДТП произошло в ночь на 19 сентября на участке автодороги "Западная Европа — Западный Китай".

Автомобиль Range Rover, за рулем которого находилась 43-летняя местная жительница, после столкновения с верблюдом опрокинулся.

"На месте аварии погибла женщина-водитель и трое ее пассажиров, еще один человек скончался позднее в больнице", ­ говорится в сообщении.

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В ДТП также погиб верблюд. Владелец животного устанавливается.

В полиции отметили, что строительство этого участка трассы еще не завершено, в связи с чем движение автотранспортных средств по дороге было запрещено.