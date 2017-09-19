Рейтинг Макрона продолжает падать

Популярность президента Франции Эммануэля Макрона и премьера Эдуара Филиппа продолжает падать. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической службы Odoxa, сообщает Европейская правда со ссылкой на Le Figaro.
На вопрос, считаете ли вы Эммануэля Макрона хорошим президентом, утвердительно ответили 44% опрошенных. При этом не ободряют политику президента 56% респондентов.
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Аналогично продолжает снижаться популярность главы французского правительства. Деятельность Эдуара Филиппа одобряют 46% французов.
Опрос проводился 13-14 сентября среди 992 респондентов.
Напомним, рейтинг поддержки президента Франции Эммануэля Макрона в июле составлял 54%, а премьер-министра Эдуарда Филиппа– 56%.