Испания объявила посла КНДР персоной нон-грата

18 сентября Испания объявила посла Северной Кореи Ким Хок Чоля персоной нон-грата и попросила покинуть страну. Об этом сообщает The Guardian.
Причиной такого решения стало нежелание КНДР сворачивать свою ядерную программу.
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Посол должен покинуть Испанию до 30 сентября.
Напомним, 15 сентября Северная Корея провела очередной запуск баллистической ракеты. Снаряд двигался в сторону Тихого океана, перелетел через японскую территорию и упал в 2 тыс. км от японского острова Хоккайдо.