США отпрявят в Афганистан еще 3 тыс. военных

Американский воинский контингент в азиатской стране увеличится до 14 тыс. человек

США отправляют еще 3 тыс. американских военных в Афганистан. Об этом на брифинге в Пентагоне заявил министр обороны Джеймс Мэттис, передает агентство Голос Америки.

По его словам, США увеличат количество солдат в стране "больше, чем на 3000" солдат. Мэттис отказался назвать журналистам точное количество военнослужащих.

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"Честно говоря, я еще не подписал последние приказы. Большинство из них уже по пути или сейчас получают приказ", - объяснил он, добавив, что "предпочел бы не давать больше информации, которая поможет врагу".

Размещение дополнительного контингента увеличит группировку войск США в Афганистане приблизительно до 14 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что в настоящее время в Афганистане находится около 11 тыс. американских военных.