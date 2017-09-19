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Главная » Мир » ФБР несколько лет прослушивало Манафорта, - СМИ

ФБР несколько лет прослушивало Манафорта, - СМИ

ФБР несколько лет прослушивало Манафорта, - СМИ
Пол Манафорт / Фото: nbcnews.com

Впервые ордер на прослушку был выдан в 2014 году

19.09.17 73
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Американские следователи прослушивали телефонные разговоры бывшего главы избирательного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта по тайному распоряжению суда до и после 2016 года.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на анонимные источники, передает Украинская правда.

Некоторая собранная информация включает сообщения, которые вызвали беспокойство среди следователей, о том, что Манафорт поощрял россиян помочь с избирательной кампанией Трампа.

Тайное решение суда, которое позволило прослушивать Манафорта, начало действовать с 2014 года. По данным одного из источников, прослушивание было приостановлено на определенном этапе в прошлом году из-за отсутствия доказательств.

ФБР возобновило прослушку после получения нового ордера, который, как минимум, продолжился в начале этого года.

Пока неизвестно, когда именно начал действовать второй ордер на прослушку. Интерес к Манафорту усилился из-за перехваченных сообщений между ним и русскими. Сообщается, что прослушка продолжалась до 2017 года, в том числе, когда Манафорт лично общался с Трампом, который уже на тот момент стал президентом.

Телеканал отмечает, что неизвестно, были ли записаны какие-то слова Дональда Трампа.

Белый дом отказался комментировать эти сообщения, так же, как и представитель Пола Манафорта.

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