На полигоне "Лужский" под Санкт-Петербургом вертолет Ка-52 случайно обстрелял ракетами класса "воздух-земля" зрителей военных учений "Запад-2017". Об этом сообщает издание 66.ru со ссылкой на осведомленный источник.

"Они летели на цели, оставалось метров 500, по заданию на боевом пути включаются цепи вооружения, они включили, но там что-то коротнуло, и ракеты сошли сами", — рассказал собеседник издания.

По его словам, сгорели два автомобиля, два человека получили тяжелые травмы и находятся в больнице. Источник издания предположил, что пострадали, скорее всего, журналисты.

Точная дата происшествия не сообщается. Собеседник отметил, что инцидент произошел вчера или позавчера.

Согласно сообщению пресс-службы Западного военного округа, 17 сентября "в рамках совместного стратегического учения "Запад-2017" на полигоне "Лужский" экипажи ударных вертолетов Ми-28Н и Ка-52 отработали задачи воздушной разведки, нанесение ракетного удара по наземным целям и прикрытие наземной группировки войск с воздуха".