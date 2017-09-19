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Главная » Мир » В США запретили госучреждениям использовать продукцию "Касперского"

В США запретили госучреждениям использовать продукцию "Касперского"

В США запретили госучреждениям использовать продукцию "Касперского"
Фото из открытых источников

Компания может быть "инструментом" Кремля и представлять угрозу для национальной безопасности

19.09.17 54
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Сенат США проголосовал за запрет федеральным учреждениям использовать продукцию "Лаборатории Касперского". Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

Американские законодатели опасаются, что компания может быть инструментом Кремля и представлять угрозу для национальной безопасности.

Соответствующая поправка была внесена в оборонный бюджет США на 2018 год, который верхняя палата Конгресса одобрила 18 сентября.

Документ закрепляет и расширяет решения администрации Дональда Трампа, на прошлой неделе приказавшей всем гражданским госучреждениям в течение трех месяцев удалить софт "Касперского" из своих информационных сетей.

За поправку еще предстоит проголосовать Палате представителей США. В Сенате считают, что она получит там поддержку.

Это очередное поражение для российской компании, у которой около 40 млн клиентов во всем мире. "Лаборатория Касперского" отрицает обвинения в шпионаже в пользу Кремля.

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