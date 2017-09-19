В США запретили госучреждениям использовать продукцию "Касперского"

Сенат США проголосовал за запрет федеральным учреждениям использовать продукцию "Лаборатории Касперского". Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.
Американские законодатели опасаются, что компания может быть инструментом Кремля и представлять угрозу для национальной безопасности.
Соответствующая поправка была внесена в оборонный бюджет США на 2018 год, который верхняя палата Конгресса одобрила 18 сентября.
Документ закрепляет и расширяет решения администрации Дональда Трампа, на прошлой неделе приказавшей всем гражданским госучреждениям в течение трех месяцев удалить софт "Касперского" из своих информационных сетей.
За поправку еще предстоит проголосовать Палате представителей США. В Сенате считают, что она получит там поддержку.
Это очередное поражение для российской компании, у которой около 40 млн клиентов во всем мире. "Лаборатория Касперского" отрицает обвинения в шпионаже в пользу Кремля.