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Главная » Мир » Times: Если иракские курды проголосуют за независимость, Ближний Восток охватит волна насилия

Times: Если иракские курды проголосуют за независимость, Ближний Восток охватит волна насилия

Times: Если иракские курды проголосуют за независимость, Ближний Восток охватит волна насилия
Флаг Иракского Курдистана / Фото из открытых источников

Сирия, Турция, Ирак и Иран не готовы признать независимость курдов

19.09.17 213
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Журнал Times в своей редакционной статье пишет, что Ближнему Востоку меньше всего сейчас нужно еще одно несостоявшееся государство, передает УНИАН.

Если на следующей неделе курды севера Ирака проголосуют на референдуме за независимость, то в регионе возникнут две подобных страны: разваливающийся режим в Багдаде и осажденное протогосударство курдов. Регион охватит очередная волна насилия, а не свобода, утверждает Times. При этом ни Сирия, ни Турция, ни Ирак и ни Иран не готовы признать независимость курдов.

Вооруженные формирования курдов хорошо себя показали в борьбе с террористической организацией "Исламское государство". Курды защищали местных езидов от джихадистов. В начале этого года, во многом благодаря их усилиям, был освобожден Мосул. Курды оказались хорошими союзниками в этой войне.

Если курдский регион на севере Ирака объявит свою независимость в преддверии всеобщих выборов в стране, намеченных на 2018 год, то это лишь ускорит процесс раскола страны на курдское, суннитское и шиитское образования. Кровопролитное противостояние в Ираке будет продолжаться. Это пойдет на руку лишь ИГИЛ, считает Times.

Напомним, в августе МИД Украины открыл почетное консульство в иракском Курдистане.

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